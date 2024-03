Fedez mostra la sua nuova casa da single a Milano: le prime foto dell'attico open space ​da 400mq

di Dajana Mrruku

Fedez ha cambiato casa. Il rapper ha approfittato dell'assenza dei figli Leone e Vittoria per traslocare: i piccoli, infatti, si trovano a Dubai con la mamma Chiara Ferragni e la sua famiglia per trascorrere insieme le vacanze di Pasqua, lontani dai paparazzi e dai gossip.

Dopo la separazione dalla ormai ex moglie, Federico si era appoggiato momentaneamente in un appartamento AirBnb, mentre la casa mostrata ieri nelle storie di Instagram dovrebbe essere quella definitiva. Non è ancora chiaro se l'abbia comprata o se sia in affitto, ma per adesso non importa. Ciò che realmente interessa al rapper è ricominciare e avere uno spazio tutto suo da poter condividere con i figli che tanto gli mancano.

Andiamo a vedere le prime immagini della nuova casa da oltre 400mq.

La nuova casa di Fedez

Scatoloni su scatolini, buste piene di oggetti e vestiti, un divano grigio grande ad angolo al centro dell'open space, questo è quello che emerge dai primi scatti della nuova casa di Fedez.

Mentre i bambini sono via, infatti, Fedez si dedica a se stesso e alla musica, trascorrendo molto tempo in sala studio e nel suo ufficio. I fan dei Ferragnez, intanto, sono in attesa dell'intervista a Belve che andrà in onda ad aprile, dove il rapper si aprirà a 360 gradi, ripercorrendo tutta la sua vita, privata e pubblica.

