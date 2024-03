Fedez a Muschio Selvaggio, la proposta all'ultima puntata: «Se questa va bene, la prossima la facciamo da un’altra parte». Ecco dove

di Dajana Mrruku

L'ultima puntata di Muschio Selvaggio è appena stata caricata e insieme a Fedez e Mr.Marra ci sono anche Alex Mucci, Onlyfanser e compagna di Davide Marra e Pippo Ricciardi, comico che recensisce porno in diretta. Il tema dell'ultimo appuntamento con il podcast non poteva che essere, quindi, il porno e la sua fruizione.

Fedez e gli altri ospiti si sono quindi accinti a commentare i vari video amatoriali e non che trovavano online, raccontando aneddoti legati al sesso. Tra risate e divertimento, Fedez e Mr. Marra hanno annunciato alla fine della puntata un possibile sequel a quel contenuto, su un'altra piattaforma.

Andiamo a scoprire che cosa hanno detto e il futuro di Mischio Selvaggio.

La fine di Muschio Selvaggio? La proposta di Fedez

L'ultima puntata di Muschio Selvaggio è terminata con una proposta di Fedez per un nuovo episodio.

«Se questa puntata va bene, pensavo di fare una puntata speciale non su Youtube, ma lì - dice Fedez indicando la maglietta di Mr. Marra che riporta la grafica di PornHub, con la scritta ironica "FreeHugs" -, in cui due professionisti del settore fanno sesso davanti a noi e noi commentiamo e recensiamo l'atto». Decisamente un altro tipo di contenuto che ha entusiasmato gli ospiti, soprattutto Pippo Ricciardi.

«Scriveteci nei commenti se vi interessa una puntata del genere, così noi ci possiamo mettere in moto e ci daremo da fare», ha chiuso così Mr Marra, lasciando una porta aperta all'idea di non chiudere in questo modo così definitivo il podcast.

L'annuncio della chiusura di Muschio Selvaggio

Il 10 marzo Fedez e Mr Marra avevano spiegato ai loro follower la decisione di chiudere Muschio Selvaggio. «Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti», spiega Fedez. E Mr Marra aggiunge: «Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta».

Fedez sottolinea ancora: «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast», e Mr Marra poco dopo: «O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte».

L’"addio" di Fedez

La puntata di Muschio Selvaggio si è conclusa con un saluto generale. Fedez e Mr Marra non sapevano che quella sarebbe stata l’ultima puntata in onda, ma i due hanno preferito chiudere il podcast. Fedez nell’annunciare l’ultimo appuntamento ha concluso così: «Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non chiude ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai co***oni!».

