Fedez trasloca, il papà lo aiuta: «Guardate la felicità nei suoi occhi. Voleva godersi la pensione e invece...»

«Guardate la felicità nei suoi occhi. Quanti traslochi hai fatto papà negli ultimi mesi? Volevi goderti la pensione eh? E invece sto ca**o». Ride Fedez mentre si riprende in ascensore con suo padre, Franco Lucia, stretto dietro a uno scatolone. Il rapper approfitta dell'assenza di Chiara Ferragni, a Dubai per passare pasqua coi bambini Leone e Vittoria, dalla casa doveve vivevano insieme per raccogliere le sue cose e portarle via, nel nuovo appartamento che ha preso da quando la rottura tra i due è diventata definitiva. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 20:30

