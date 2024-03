É ufficialmente iniziato il trasloco di Fedez. Capire quale e dove sia la verità non è affatto semplice: guardando ai fatti, quello che sappiamo è che Fedez ha trovato una nuova casa, un appartamento in centro a Milano mentre Chiara Ferragni è volata in vacanza a Dubai con i figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, la crisi tra l'imprenditrice digitale e il rapper sembra sempre più profonda con il passare dei giorni.