Fedez compra una Ferrari Roma: «La prima in Italia». L'imprenditore lo smentisce: «Io ce l'ho da gennaio». E svela il prezzo

Fedez si è regalato nei giorni scorsi una Ferrari Roma Spider. Il costoso regalo è stato mostrato sui social sin dal momento del ritiro, insieme al papà Franco, e con tanto di spiegazione: «è la prima consegnata in Italia». Ma a quanto pare il lussuoso bolide avrebbe già un precedente nel nostro paese. La smentita arriva sempre via social e a farla è Federico Dotto, che non può certo vantare il seguito del cantante milanese ma ha una base di oltre 300mila follower appassionati dei suoi contenuti a tema food.

La Ferrari Roma

«Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…», dice l'imprenditore nel ramo dei restauri. Come testimonia un video pubblicato sul suo profilo, Dotto ha acquistato lo stesso modello nel 2023 e gli è stato consegnato a fine gennaio 2024. «Probabilmente è disinformato ed è anche in ritardo di qualche mese», commenta nelle storie. Poi, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, ha aggiunto: «Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose». Per Dotto non si tratta della prima auto di lusso, in passato aveva già avuto una Ferrari California, e per quanto riguarda il prezzo dell'ultima arrivata in garage non fa mistero: «A me è costata 280 mila euro, ma può costare anche di più».

Chi è Federico Dotto

Foodblogger e imprenditore, Federico Dotto ha un'azienda di restauri e ristrutturazioni.

