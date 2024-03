Fedez, non solo Ferrari: ecco le supercar guidate dal rapper, dalla Lamborghini alla Porsche. Quanto costano

di Redazione Web

Fedez e la passione per le supercar. Quella del rapper per le macchine costose è una vera e propria infatuazione, che nel corso degli anni lo ha portato a guidare diverse auto sportive e non, apparse anche sui suoi profili social. Una collezione cara al 34enne, che si è "regalato" proprio qualche giorno fa una Ferrari Roma (con un prezzo da listino che parte da 240mila euro), la «prima consegnata in Italia», ha sostenuto. Poco dopo, però, è arrivata la smentita dell'imprenditore Federico Dotto. «Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…», ha commentato. Come testimonia un video pubblicato sul suo profilo, Dotto ha acquistato lo stesso modello nel 2023 e gli è stato consegnato a fine gennaio 2024. «Probabilmente è disinformato ed è anche in ritardo di qualche mese», ha commentato nelle storie.

Poi, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, ha aggiunto: «Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose», ha concluso.

Ma il rapper sembra essere un grande appassionato di supercar. Non è chiaro quante ne possieda e se tutte quelle in cui è stato avvistato siano o siano state di sua proprietà.

Lamborghini Huracan

Non solo Ferrari. Nel 2018 il rapper ha postato su Instagram una foto che lo ritrae accanto a una Lamborghini Huracan.

Bmw X7

Macchine sportive, certo, ma non solo. E allora ecco Fedez alla guida (insieme a Chiara Ferragni) della Bmw X7. Tre i tipi di motorizzazione disponibili per questa creatura del marchio Bmw. Per questa "creatura", si parte da 111 mila euro.

Porsche 911

Ferrari, Lamborghini, Bmw... poteva mancare una Porsche? Quella in cui è stato visto Fedez negli anni è una 911 bianca. Non è chiaro quale sia il modello del rapper ma una cosa è certa: il rapper aveva annunciato di volerla mettere in vendita. Se alla fine la Porsche 911 sia ancora nel suo garage, non è noto. Quello che si conosce è il prezzo dell'auto nuova: 127 mila euro (a salire).

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 16:34

