Fedez, il messaggio del cognato e l'indizio nascosto. Rapporti tesi tra il rapper e la famiglia Ferragni?

«La nonna compie 18 anni. Auguri nonna. Finalmente puoi prendere la patente. Ti amo». Così Fedez ha voluto omaggiare nonna Luciana su Instagram per festeggiare i suo 93 anni. Il rapper non ha mai nascosto l'amore per la donna, che spesso è apparsa nelle foto pubblicate tra le storie e i post di Fedez. Tra i commenti al vetriolo dei fan («Lo sa che ha un nipote figlio di p*****a?») e quelli in cui si incoraggia il 34enne a tornare sui suoi passi e riavvicinarsi a Ferragni, ce n'è uno che non passa inosservato e racconta (anzi, conferma) una situazione ormai sotto gli occhi di tutti.

Il commento sotto il post con nonna Luciana

Il messaggio è quello di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni e cognato di Fedez che ha commentato il post scrivendo: «Auguuuri», con accanto l'emoticon di un cuoricino. Tra i parenti Ferragni, il 42enne è l'unico ad aver mostrato un segno di vicinanza al rapper. Segnale (forse) che il rapporto non sia teso solo tra i Ferragnez, ma anche tra le due famiglie. Le sorelle di Ferragni, Valentina e Francesca, non seguono più Federico su Instagram ormai da tempo, ma nelle ultime settimane sono sempre di più gli indizi che mostrano come le due famiglie siano completamente spaccate.

