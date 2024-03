Chiara Ferragni, notte nel deserto con Leone e Vittoria. I fan protestano: «Vogliamo rivedere i bambini, basta nasconderli»

di Redazione web

Chiara Ferragni è volata con Leone, Vittoria, Valentina Ferragni, Matteo Napoletano e mamma Marina Di Guardo a Dubai dove trascorrerà il giorno di Pasqua in totale relax. Una vacanza che, a detta dell'influencer, le serviva davvero per riposarsi e per dimenticare, almeno un po', tutte le vicende in cui, ultimamente, si è trovata coinvolta. Chiara sta documentando la sua vacanza nell'Emirato Arabo con tutta una serie di foto e storie sul proprio profilo Instagram e i protagonisti di molti dei suoi scatti sono i suoi bambini. Dopo la presunta diffida da parte di Fedez che chiedeva che i figli venissero mostrati il meno possibile sui social, Chiara sta pubblicando tutte immagini in cui i bambini sono girati di spalle o nascosti dalle sue mani. E i suoi fan sono "in rivolta".

La notte nel deserto di Chiara Ferragni

«Una notte nel deserto». Recita così la didascalia dell'ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram.

I follower più affezionati di Chiara continuano a scriverle: «Vogliamo vedere i bambini» oppure «Abbiamo visto crescere Leo e Vitto e ora basta... potevate pensarci prima, che senso ha nasconderli adesso?». Ormai il "danno" sarebbe fatto, anche perché in tanti pensano che anche ai bambini, per quanto ingenui, sembrerà strano "mettersi in posa" di schiena. Chiara non ha risposto a nessuno di questi commenti.

Chiara Ferragni a Dubai

Chiara Ferragni, in questo momento, sta cercando di divertirsi il più possibile insieme alla sua famiglia e, tra un'attività e l'altra, racconta tutto ai suoi fan. Oltre alla notte trascorsa nel deserto, l'influencer ha visitato un museo enorme insieme a Leone e Vittoria che sembrano proprio avere gradito le installazioni.

