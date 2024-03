Chiara Ferragni, l'abbraccio a Vittoria e la promessa per il compleanno: «Sarò sempre accanto a te, pronta a stringerti la mano»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha pubblicato un dolce post sul proprio profilo Instagram in occasione del compleanno della sua bambina Vittoria. La piccola compie tre anni e l'influencer, dopo averle dedicato tenere parole in una storia postata qualche ora fa, ha deciso di aggiornare il suo account con uno scatto in cui abbraccia la bambina (rigorosamente di spalle dopo la presunta diffida di Fedez) e lei sorride rivolta verso l'obiettivo. Prima di pubblicare l'immagine, Chiara ha registrato una storia in cui mostra un piccolo cuoricino adesivo sulla guancia destra: «Un cuore sul mio viso per il compleanno di Vittoria».

Il post Instagram di Chiara Ferragni

La didascalia che accompagna la foto in cui Chiara Ferragni abbraccia la sua bambina Vittoria recita così: «Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma. Che il mondo possa continuare a danzare al ritmo della tua meraviglia, mentre ti guardo crescere e diventare la donna straordinaria che sei destinata a essere. Auguri, amore mio. Il tuo domani è già un universo di promesse e sogni, ed io non vedo l’ora di essere accanto a te a stringerti la mano ogni giorno».

I commenti dei fan

Il post ha raccolto già moltissimi like e commenti da parte dei fan di Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA