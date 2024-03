Chiara Ferragni ritrova il sorriso con Leone e Vittoria: «Loro, gli amori della mia vita». E per Pasqua li porta a Dubai (senza Fedez)

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita: il caso giudiziario e la separazione da Fedez le hanno portato molti pensieri negativi e stress. Per fortuna, però, come da lei stessa dichiarato sui social, con lei ci sono i suoi bambini: Leone e Vittoria che le portano tanta gioia e spensieratezza. In questi giorni, Chiara si sta dedicando molto ai figli e con loro si diverte al lunapark in città oppure nella fattoria un po' fuori Milano dove li ha sempre portati fin da piccolissimi. L'influencer e i bambini hanno trascorso anche ieri una giornata in mezzo alla natura tra pony e coniglietti. Poi, Chiara ha raccontato la domenica pomeriggio ai suoi fan pubblicando un post e ha risposto a vari commenti.