Chiara Ferragni si separa da Fedez e volta pagina: «Pronta a sentirmi di nuovo me stessa». Ma rivedrà l'ex al compleanno della figlia

di Redazione web

Chiara Ferragni è pronta a ricominciare. La storia d'amore con Fedez è alle spalle e i due, secondo fonti vicine alla coppia, hanno preparato i primi documenti per la separazione. «Mi sento meglio, circondata d'amore e pronta a sentirmi di nuovo me stessa», dice rispondendo a un fan sui commenti. Le sue parole sono affidate ai social anche nel giorno del terzo compleanno di Vittoria. Come successo pochi giorni fa con Leone, anche per la piccola di casa sarà prevista una reunion con l'ex marito, che molto probabilmente tornerà a casa in via eccezionale per la festa della bambina.

Gli auguri a Vittoria

È tempo di festeggiare in casa di Chiara Ferragni dato che, proprio oggi sabato 23 marzo, la sua bambina Vittoria compie tre anni. L'influencer, al momento, non ha pubblicato alcun post per augurare buon compleanno alla figlia ma ha postato solamente una storia in cui accarezza la schiena della piccolina che è addormentata. L'imprenditrice le ha dedicato dolci parole e ha scritto: «Tre anni... Ti amo piccolina mia, che onore poter crescere una bambina unica come te», con tanto di cuoricino rosa.

Come fatto per Leone qualche giorno fa, i follower di Chiara si aspettano che oggi o nei prossimi giorni, ci sia un'altra piccola festicciola per festeggiare Vittoria, magari anche con Fedez che, per ora, non ha pubblicato nulla sui propri profili social. Inoltre, l'influencer si è fatta un regalo comprando la pianta Feliciona per lei e i bambini: «Un luogo della casa dove riflettere», ha spiegato e il botta e risposta con i fan non si è fatto attendere.

Il post di Chiara Ferragni per "Feliciona"

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui insieme a Leone e Vittoria, rigorosamente di spalle, guarda sorridente la nuova arrivata: "Feliciona". La pianta ha lunghi rami con foglie verdi brillanti ed è sistemata in un angolo dell'immenso salotto. L'influencer ha spiegato: «Vi presento Feliciona: non solo una pianta, ma un luogo della casa dove poter riflettere e ricordarci sempre delle piccole felicità quotidiane.

Benvenuta in famiglia Feliciona, cresciamo insieme, sotto lo stesso cielo, nutrendoci di luce, amore e positività». Dopo avere postato le foto con la pianta, Chiara ha risposto pazientamente a tutte le critiche.

Il botta e risposta con i fan

Nonostante il nuovo post di Chiara Ferragni abbia riscosso molto successo tra i suoi fan che hanno lasciato migliaia di like, sono comparsi anche moltissimi commenti negativi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA