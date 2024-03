Chiara Ferragni "vocina soave": «È due giorni che non parlo sui social per questo motivo»

di Redazione web

Chiara Ferragni è tornata a parlare su Instagram con i suoi fan. Nei giorni scorsi, l'influencer è stata molto impegnata con i preparativi della festa di compleanno del suo bambino Leone che ha festeggiato insieme agli amichetti di scuola. L'imprenditrice ha pubblicato le foto del pomeriggio a tema "Sonic" nel proprio profilo Instagram, suscitando anche la tristezza di alcuni fan che hanno evidenziato come Chiara e Fedez abbiano pubblicato due scatti separati e non uno unico di famiglia come negli anni scorsi. Comunque sia, l'influencer ha spiegato ai follower il motivo per cui nei giorni scorsi non ha potuto parlare.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova sul sedile posteriore di un'auto e, sorridente, dice: «Ciao ragazzi, è da due giorni che non parlo nelle storie perché questa è la mia voce». Effettivamente, la voce è molto roca e quasi non c'è, l'influencer continua: «Mi sono presa un mega raffreddore e basta, questa è la mia vocina soave», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Chiara Ferragni sta vivendo un momento molto delicato della sua vita, dovuto anche alla separazione da Fedez.

La polemica al compleanno di Leone

Proprio perché Fedez avrebbe intimato a Chiara Ferragni di non mostrare più Leone e Vittoria sui social, l'influencer ha pubblicato tutte le foto del compleanno del bambino con lui e la sorellina di spalle. Migliaia di utenti social che hanno commentato i post dell'imprenditrice hanno evidenziato come la sua vita o, se non altro, la sua immagine sia letteralmente cambiata nel giro di pochi mesi.

