Chiara Ferragni riceve un messaggio a sorpresa: «La vita ti ha dato tanto, ritroverai la serenità». La sua reazione

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita e, come scrive ai suoi follower nei commenti sotto ai post, «ha bisogno di tutte le positve vibes possibili». Così, ecco che quando le arriva un messaggio inaspettato di amore e speranza, non esita a pubblicarlo e a mostrarlo nelle proprie storie Instagram. In una domenica di sole, in cui l'influencer è anche indaffarata nel preparare i bagagli per la prossima partenza verso Dubai, ha postato un'immagine con un pensiero che può solo farle sperare che questo momento non troppo roseo passi presto.

Il messaggio per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, proprio nelle scorse ore, ha festeggiato il terzo compleanno della sua bambina Vittoria: la festa, con tanti bambini e attività divertenti da fare, è stata un successo e le foto del pomeriggio sono piaciute molto anche ai fan che, però, continuano a sottolineare come sia triste che lei e Fedez non siano più una coppia. Tuttavia, secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, la festicciola non sarebbe stata proprio così serena, dato che l'influencer e il rapper avrebbero litigato pesantemente.

Chiara e le vacanze di Pasqua

Chiara Ferragni trascorrerà le vacanze di Pasqua a Dubai insieme a Leone e a Vittoria. La famiglia si rilasserà in spiaggia e al mare e, magari, questo momento lontano dal caos milanese regalerà un'energia nuova. Nelle scorse ore, l'influencer era molto indecisa su cosa mettere in valigia.

