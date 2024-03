Grande Fratello, Mirko Brunetti prima della finale: «Vincerà Perla in ogni caso perché...»

di Cristina Siciliano

Manca pochissimo alla finale della 47esima e ultima diretta del Grande Fratello. L'attesa finale del reality condotto da Alfonso Signorini sarà ricca di sorprese per i concorrenti rimasti nella casa più spiata d'Italia. A partire dal duello tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, cioè le due favorite per la vittoria. Infatti proprio Mirko Brunetti a pochi minuti dalla finalissima ha rilasciato una breve intervista dove ha svelato il motivo per il quale Perla Vatiero sarà la vincitrice del programma.

Le parole di Mirko Brunetti

«Vince Perla in ogni caso secondo me, perché al di là di tutto, della vittoria, ma ha vinto per sé stessa - ha sottolineato Mirko Brunetti a Chi Magazine -.

L'ex gieffino ha raccontato di alcuni comportamenti di Perla che comunque non ha condiviso. «Ci sono stati dei comportamenti che mi hanno riportato indietro nel tempo - ha sottolineato Mirko Brunetti -. Ad esempio un po' il suo "non mettersi nei miei panni"».

