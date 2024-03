Giulia Salemi, il messaggio a Signorini per la finale del Grande Fratello stupisce tutti. I social sognano: «Torna»

di Ida Di Grazia

A pochi minuti dall'inizio della finale del Grande Fratello arriva via social l'in bocca a lupo di Giulia Salemi ad Alfonso Signorini. Giulia negli anni scorsi ha ricoperto il ruolo di "opinionista/conduttricie social", che in questa edizione è andato a Rebecca Staffelli. I fan sognano un ritorno.

Giulia Salemi e il ritorno al Grande Fratello

L'assenza di Giulia Salemi al coordinamento social in questa edizione del Grande Fratello si è sentita forte e chiara. Rebecca Stafelli, seppur brava, non è stata molto incisiva. La Salemi, in onccasione della finale di questa sera ha scritto su Twitter un messaggio per Alfonso Signorini.

Sono stata spettatrice, dopo tre anni di impegno, di quello che reputo il programma più divertente e leggero del panorama televisivo Italiano.

«Sono stata spettatrice, dopo tre anni di impegno, di quello che - scrive su X Giulia Salemi -. reputo il programma più divertente e leggero del panorama televisivo Italiano. Silenziosa ma sempre presente perché la riconoscenza per me è una forma di rispetto ed educazione. Sono felice per tutta la squadra, ma in particolar modo per Alfonso che anche quest'anno è riuscito a portare a casa il risultato in un'edizione sulla carta difficilissima.

Stasera la finale ed io sarò lì a tifare per il programma. In bocca al lupo a tutti».

Un saluto che fa sognare i fan e che sperano in un possibile ritorno, magari nella prossima edizione, che sarà ancora una volta sotto la guida di Alfonso Signorini.

