Grande Fratello, oggi la finalissima: sfida tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero per la vittoria, l'attrice super favorita

Grande Fratello, è il giorno della finale. Dopo oltre sei mesi è arrivato il momento di decretare il vincitore della 17esima edizione. La super favorita è Beatrice Luzzi, che potrebbe essere la settima donna a trionfare nel reality in onda su Mediaset. Gli esperti Sisal quotano la vittoria dell'attrice a 1.20. La sua liaison con Giuseppe Garibaldi, escluso venerdì insieme ad Alessio Falsone e Federico Massaro, è finita giusto in tempo per lasciarla protagonista dell’ultimo atto di gloria.

Tra i finalisti, l’unica che potrebbe rubare la scena a Beatrice, è Perla Vatiero che, offerta a 4.00 e dopo esser stata incoraggiata dal suo Mirko con un discorso che ha fatto emozionare tutti i telespettatori, sembrerebbe essere ancora più motivata a trionfare nell’edizione 2024.

Poche invece le speranze per gli altri finalisti: Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, tutti in quota a 20, dovranno scalare una montagna per centrare il successo.

