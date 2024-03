⁠⁠Grande Fratello, le donne infrangono le regole a poche ore dalla finale: cosa hanno combinato

di Dajana Mrruku

Poche ore dalla finale e la tensione cresce sempre di più. Questa sera, 25 marzo, si saprà chi vincerà questa lunghissima edizione del Grande Fratello, piena di colpi di scena, triangoli amorosi, volta faccia e amore. I pronostici si dividono tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, mentre in casa tutti fremono per i preparativi, tra cui anche gli autori che hanno chiuso i ragazzi e le ragazze nelle stanze per poter addobbare, sistemare e preparare la Casa del Grande Fratello per la Finale in diretta.

Le donne di quest'edizione sono forti e determinate... ma anche molto annoiate e, capitanate da Beatrice Luzzi, hanno infranto il regolamento, uscendo dalle loro stanze prima dell'autorizzazione degli autori.

Beatrice Luzzi, trascinatrice di folle

Beatrice, Perla, Simona, Letizia, Greta e Rosy si trovavano chiuse nella stanza in attesa che gli autori e il team terminassero di preparare la casa.

L'insubordinazione

Gli autori hanno notato subito l'insubordinazione della rossa attrice e, nonostante abbiano intimato alle ragazze di rientrare immediatamente, loro se ne sono infischiate, ridendo e scappando come bambine che giocano al parco, tanto di squalifica ormai non si può più parlare, vista la finale a poche ore.

Le ragazze hanno deciso di prendere questa finale con leggerezza e divertimento perché alla fine, si sa, l'importante è partecipare e loro hanno dato tutto quello che potevano a questo Grande Fratello.

