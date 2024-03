Grande Fratello, ⁠Alessio esagera con Perla e interviene la mamma di Mirko: «Veramente disgustata»

di Dajana Mrruku

Il Grande Fratello sta giungendo al termine. Lunedì 25 marzo va in onda la finalissima di questa lunga edizione condotta da Alfonso Signorini. A poche ore dalla semifinale di mercoledì 21 marzo, vari concorrenti sono finiti nella bufera a causa di alcuni commenti su Perla. Al centro della polemica ci sono le parole di Alessio Falsone sulla concorrente. Durante una conversazione privata tra lui, Federico e Sergio; Alessio si è lasciato andare a commenti del tipo: «Lei è un missile, un animale», ha detto.

Le parole hanno scatenato in poco tempo una bufera sui social e non solo. Tra gli utenti che hanno difeso la ragazza, è scesa in campo anche Marcella Aquilini, la mamma di Mirko Brunetti.

La replica di mamma Marcella

I commenti fuoriluogo di Falsone su Vatiero hanno scatenato una polemica molto accesa sui social che hanno chiesto immediatamente la sua squalifica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 16:34

