Grande Fratello, Perla attacca Giuseppe dopo la sua uscita: «Improvvisamente ritrova l'amore per Beatrice»

di Dajana Mrruku

A poco più di 48 ore dalla finale del Grande Fratello iniziano a "cadere le maschere" e i primi dubbi si insinuano tra i finalisti e i concorrenti che sono arrivati ad un passo dalla vittoria. Uno dei più grandi protagonisti di questa edizione è stato sicuramente Giuseppe Garibaldi, la cui storia d'amore con Beatrice Luzzi ha fatto molto scalpore, tanto quanto l0amicizia con Anita Oliviero. Giuseppe e Bea si erano allontanati per molti mesi, ma nelle ultime settimane il sentimento sembrava fosse tornato, tanto da scambiarsi qualche bacio alle "spalle" delle telecamere. Tuttavia, a poche ore dalla finale, c'è chi mette in dubbio il ritorno di fiamma tra i due, che sarebbe costato molto caro a Garibaldi, uscito in semifinale.

Si tratta proprio di Perla Vatiero, grande amica di Giuseppe.

La risposta del fratello di Giuseppe

Perla Vatiero ha commentato nelle ultime ore il riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice. «Improvvisamente ritorna l'amore», ha detto lei, mettendo in dubbio il ritorno di fiamma e giudicandola una mossa di strategia.

Il fratello di Giuseppe, Nicola Garibaldi ha risposto a tono alla gieffina nelle storie Instagram: «Cara Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 21:35

