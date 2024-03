Beatrice Luzzi riceve i complimenti di Stefania Orlando: «Ha vinto Perla, ma tutti tifavano per te. Sei la vincitrice morale»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi, nel bene e nel male, è stata la regina indiscussa della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Che lei e Perla Vatiero fossero tra le concorrenti più forti del reality condotto da Alfonso Signorini non era una novità, tanto che la super finale che le ha viste contrapposte, era già stata ipotizzata da molti telespettatori. Quello che forse però in tanti non si aspettavano è stata la vittoria di Vatiero. Tra questi anche Stefania Orlando che ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha espresso la sua opinione in merito.

Stefania Orlando parla del Grande Fratello

«Ho letto i commenti di molti che si dicono arrabbiatissimi per la "non vittoria" di Beatrice Luzzi – ha detto Stefania Orlando nelle sue Instagram stories –.

Orlando ha aggiunto: «Rimane per molti la vincitrice morale di questo Grande Fratello e sicuramente Beatrice potrà raccogliere i frutti di questa sua partecipazione perché poi alla fine l'importante è vincere nella vita e aver fatto un Grande Fratello strepitoso. Complimenti Beatrice».

