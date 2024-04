Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: «Mi ha portato a mangiare sull'altalena». Il pranzo particolare (e scomodo) della coppia

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello e da quel momento in poi non si sono più lasciati. I due ormai ex gieffini sono una coppia e nella sua recente intervista a Verissimo, l'influencer ha detto che ripone una grande fiducia sul fidanzato: «Spero riesca a farmi cambiare idea sul genere maschile», ha precisato. Sergio sembra essere davvero coinvolto nella storia con Greta e non dovrebbe essere un problema farle capire che non tutti gli uomini sono uguali. Comunque sia, i due fidanzati si divertono molto insieme. Nelle scorse ore, l'influencer ha portato il ragazzo a pranzare in un locale in cui ci si accomoda su delle altalene.

Il pranzo di Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono di nuovo insieme a Milano.

La cena con gli ex coinquilini

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi hanno, poi, ritrovato alcuni ex coinquilini con i quali hanno condiviso l'esperienza del Grande Fratello. La coppia ha cenato insieme a Rosy Chin, Alessio Falsone e Anita Olivieri. Con loro c'era anche un ospite d'eccezione: lo chef Federico Fusca che, spesso, compare nei video della cuoca milanese.

Venerdì 5 Aprile 2024

