Greta Rossetti con Letizia Petris: «Il mio cuoricino» e il commento bollente su Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti e Letizia Petris hanno stretto un profondo rapporto di amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. Inizialmente, quando l'influencer entrò in gioco, la fotografa di Rimini si era schierata dalla parte di Perla Vatiero che, intanto, soffriva per Mirko Brunetti e tutta la loro situazione. Poi con il tempo, le acque si sono calmate e le due gieffine hanno imparato a conoscersi meglio. Greta e Letizia si sono ritrovate nelle scorse ore a Milano dopo svariate settimane in cui non si vedevano. Le due si sono scattate una foto insieme sorridenti e, in seguito, Greta ha commentato la nuova foto del fidanzato Sergio D'Ottavi del quale è innamoratissima.

Greta Rossetti e Letizia Petris insieme

Greta Rossetti e Letizia Petris si sono riabbracciate ieri a Milano.

Greta Rossetti innamoratissima

Ovviamente, nelle storie Instagram di Greta Rossetti non poteva mancare il fidanzato Sergio D'Ottavi che, in queste ultime settimane, è stato spesso a Milano. L'imprenditore romano, che ha cambiato look tagliandosi i capelli e tingendoseli di un biondo platino, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram e lo scatto è stato ripostato dalla fidanzata che ha semplicemente commentato con alcune emoticon con la bava alla bocca. Insomma, non c'è dubbio che i due si piacciano molto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 12:09

