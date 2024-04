Diletta Leotta, l'annuncio inaspettato esalta i fan: «Sta arrivando...»

di Cristina Siciliano

Diletta Leotta all'inizio del mese di aprile è fuggita a Berlino con il futuro marito Loris Karius ed ha pubblicato alcune foto con la caption «A lot of fun, love and beautiful tattoos in Berlino». Oggi invece, reduce dal derby Roma-Lazio che si è tenuto allo Stadio Olimpico, la conduttrice ha pubblicato un annuncio a sorpresa attraverso il suo profilo Instagram: «A new season is coming».

Diletta Leotta, il podcast

Diletta Leotta con un selfie ha annunciato l'inizio della terza stagione del suo podcast Mamma Dilettante. Tantissimi saranno gli ospiti pronti a conversare di maternità con la speaker di Radio 105 e conduttrice Dazn. I nomi degli ospiti di questa stagione restano ancora un segreto ma la conduttrice ha voglia di condividere gli altri genitori quelle che sono le riflessioni, le ansie, le aspettative e le paure che riguardano la maternità.

La conduttrice per l'occasione ha indossato un corpetto attillato total pink: must have per antonomasia del guardaroba femminile e che a lei d'altronde, sta ad hoc.

