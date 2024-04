Patty Pravo, confessione a Verissimo: «Perché è finito il mio matrimonio con Riccardo Fogli»

di Cristina Siciliano

A Verissimo nel suo salotto televisivo, Silvia Toffanin ha ospitato nella puntata di domenica 14 aprile, Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli. La cantante durante l'intervista ha parlato molto anche della sua vita privata, costellata di grandi amori e molti matrimoni falliti, oltre al suo ultimo legame con l’assistente Simone Folco, di ben 45 anni più giovane di lei. La cantante ha anche spiegato quando è nata la passione per la musica. «Io ho iniziato a tre anni a studiare il pianoforte - ha spiegato Patty Pravo -. Sono stata sempre in mezzo alla musica. Sono nata in questa maniera. Non ho mai pensato di essere diversa. Oggi la mia famiglia è il pubblico».



Il rapporto con mamma Bruna



Patty Pravo ha vissuto un'infanzia insolita e lei ha raccontato di aver conosciuto sua mamma solo una volta diventata adulta. La cantante ha confessato che dopo la sua nascita sua madre avrebbe sofferto di una grave depressione port partum e che infatti lei, cresciuta dai nonni. «Mia mamma è stata malissimo quando mi ha partorito - ha spiegatoo Patty Pravo -.

Patty Pravo a Verissimo: i folli matrimoni d'amore

L'artista si è sposata cinque volte con Gordon Fagetter, Franco Baldieri, Paul Martinez, Jack Johnson e Riccardo Fogli, quest'ultimo ex frontman dei Pooh.

«A me sarebbe piaciuto che lui rimanesse con i Pooh - ha raccontato Patty Pravo -. Probabilmente voleva essere un solista e lui ha deciso così. Noi stavamo molto bene insieme e ci siamo divertiti molto. Perché è finita? Io non sono una ragazza fedelissima».

