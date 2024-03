Spende oltre 10mila euro per sembrare un gatto: «Ora mi sento felice. La gente in strada mi fa i complimenti»

di Cristina Siciliano

Spendere oltre 10mila euro per realizzare un sogno: somigliare ad un gatto. A pensarlo e realizzarlo è stata Jolene Dawson, 28 anni, in Australia, che inizialmente ha raccontato di voler somigliare a una bambola Bratz. Dopo ha cambiato idea perché «si identifica molto di più con i gatti». A ispirare la 28enne è stato il suo grande amore per Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman, passione nata da quando «era bambina».

Le parole di Jolene Dawson

«Mi identifico molto con i gatti, per questo ho scelto di somigliare ad un felino.

La 28enne ha aggiunto: «Inizialmente volevo somigliare ad una bambola Bratz poi ho cambiato perché mi sono sempre identificata con i gatti. Alcune persone mi fermano per strada perché apprezzano molto il mio look. Io sono felice e soddisfatta, davvero».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 21:05

