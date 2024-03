Sposa assume un tatuatore e si tatua durante il matrimonio: «Due ricordi permanenti»

di Cristina Siciliano

Farsi un tatuaggio il giorno del matrimonio? È possibile. Lo sa bene Charlotte Lonsdale che durante il giorno del suo matrimonio ha scelto di tatuarsi sulla gamba la parola «love». I due sposi in realtà hanno assunto un tatuatore per la cerimonia. Charlotte ha raccontato che entro le 23, più di venti invitati avevano nuovi tatuaggi disegnati sul corpo. Il tatuatore è stato pagato oltre 400 euro per lavorare nell'hotel a quattro stelle, Beamish Hall.

Il racconto

«Tantissimi invitati si sono tatuati durante la cerimonia - ha spiegato Charlotte Lonsdale a The Mirror -.

Charlotte ha aggiunto: «All'inizio alcune persone hanno criticato la mia scelta ma siamo riusciti ad ottenere il permesso del comune. Sono consapevole del fatto che assumere un tatuatore sembra una follia. Ma invece tutti ricorderanno per sempre il nostro matrimonio. Ora ho un marito e un tatuaggio: due ricordi permanenti nel giorno più bello della mia vita».

