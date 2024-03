Fedez, il viaggio con la modella americana Jessica Michel: ecco chi è lei

di Alessia Di Fiore

Tappa a Mugello per il rapper Fedez, che questa mattina si è recato in elicottero sul circuito automobilistico toscano per sponsorizzare la sua bevanda BOEM. Sebbene la sua gita fosse volta agli affari, alcune stories pubblicate sui social del rapper hanno fatto storcere il naso a un po' di persone: in primis il fatto che abbia lasciato Milano proprio nel giorno del compleanno di sua figlia Vittoria (ma il rapper già nel pomeriggio era sulla via del ritorno...). Non finisce qui però: pare che l'artista fosse in compagnia della modella americana Jessica Michel, stando a quanto è stato postato dallo stesso Fedez su Instagram.

Flirt in corso?

Ci potrebbe essere del tenero tra i due? Questa domanda se la sono posta in tanti... ma la risposta è no! La bella modella è la futura sposa di Leonardo Del Vecchio (anche lui presente a Mugello), figlio del patron di Luxottica, che dopo pochi mesi di frequentazione ha richiesto in moglie da top model ufficializzando la notizia con un post su Instagram.

Il passato di Jessica Michel

Jessica Michel, modella e attrice, ha spiccato il volo nel 2010 quando si è piazzata al quinto posto ad Americam's Next Top Model e sebbene dai social la sua vita attuale risulti favolosa e chic, la bella modella ha un passato sentimenale piuttosto movimentato.

Si è sposata giovanissima, all'età di 16 anni con un ragazzo di Little Rock, Ididia Serfaty da cui ha avuto un figlio, Roman (classe 2008), ma la storia tra i due non è finita affatto bene e proprio mentre la Michel stava iniziando a frequentare l'ex membro degli One Direction Niall Horan, l'ex marito di Jessica ha raccontato al Daily Mail che sua moglie aveva abbanonato lui e suo figlio per cercare fortuna a Los Angeles, racconto che è stato poi smentito dalla stessa modella.

Da qualche tempo nella vita di Jessica è arrivato Leonardo Del Vecchio e i due sembrano più innamorati che mai e pronti a inziare una nuova vita insieme.

