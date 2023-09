I medici vogliono staccare la spina alla bambina di 6 mesi, l'appello di mamma e papà: «È forte e sorridente, merita di vivere»

di Redazione web

Secondo i dottori, sarebbe più umano lasciarla morire e sospendere le cure, ma i genitori non sono d'accordo e sostengono che il caso di Indi sia diverso.

Indi ha solo sei mesi, «è una bambina forte, una combattente», assicura il papà. Sarà la Corte Suprema a decidere il destino della piccola ricoverata al Queen's Medical Centre di Nottingham.

Una preghiera a cuore aperto da parte di mamma e papà per Indi Gregory, la bimba di sei mesi affetta da una malattia mitocondriale e che ci porta alla mente le battaglie del piccolo Charlie Gard, le richieste di trasferimento o magari il desiderio di avere qualche giorno in più per illudersi di poter accettare quel futuro così sbagliato.

Roma, Bambino Gesù: apre vicino al mare il centro di cure palliative pediatriche più grande d'Italia

Bimba in coma a 5 anni, medici vogliono staccare la spina. I genitori: «Portatela in Italia», sì del Gaslini

<h2>«Indi è sempre sorridente»</h2>

Innanzitutto, sostengono la mamma e il papà, Indi è sempre sorridente e risponde alle loro voci e al loro tocco. «Indi ha passato tutta la sua breve vita in ospedale», continua il papà, che non nega che la piccola abbia «avuto i suoi alti e bassi», ma normalmente «è in grado di respirare da sola e fa versetti pieni di gioia».

Inoltre, aggiunge la mamma, «non prova dolore» e tutto ciò che i genitori di Indi chiedono è un po' di tempo perché si stabilizzi in modo da poterla portare a casa e prendersene cura in un posto che non sia una stanza di ospedale.

«Sappiamo che non sarà mai come gli altri bambini, ma ci si spezza il cuore sapere che i dottori non vogliono darle la possibilità di vivere».

I genitori continueranno a pregare fino a venerdì (quando si pronuncerà la Corte sul caso) per un esito diverso da quello previsto dai medici, affinché la piccola Indi possa ottenere quella possibilità che desiderano per lei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA