«Al matrimonio un'amica ha fatto un terribile commento sul mio aspetto in abito da sposa»: lo sfogo su Reddit

Il giorno delle nozze è stato una vera fiaba, ma dopo poco un'amica ha letteralmente smontato la felicità della sposa, facendole un commento di cattivo gusto. La donna si è sfogata su Reddit.

L'amica le dice che era grassa

L'ospite, amica della famiglia della sposa, non si è trattenuta dal commentare l'aspetto fisico della protagonista in abito bianco: una volta conclusa la cerimonia, le ha detto che sembrava molto più grassa del solito. E non stava scherzando. La sposa ha raccontato tutto su Reddit, per sfogarsi e raccogliere dei pareri a riguardo. L'amica ha pensato che la sposa fosse più grassa a causa della gravidanza, e così credeva di aver ragione quando le ha scritto: «Ora so perchè avevi quell'aspetto». Ma ha fatto un'enorme gaffe, in quanto la donna non era ancora incinta il giorno del matrimonio. «Sono incinta di tre mesi e ci siamo sposati quattro mesi fa - ha spiegato - Inoltre non dovrebbe importare quale sia il mio peso, comunque, per la precisione, non sono affatto sovrappeso».

La reazione dei fan

Gli utenti di Reddit sono rimasti scioccati dalla vicenda. Hanno ritenuto che quel messaggio sia stato davvero fuori luogo e cattivo da parte dell'amica, che non dovrebbe più essere definita così. Una persona ha scritto: «Come è possibile che qualcuno manchi di così tanta consapevolezza sociale da dire questo pensando che sia divertente?», mentre un altro ha aggiunto: «Chi direbbe mai cose del genere? Non è un amico. Sono felice che tuo fratello ti abbia coperto le spalle perché, wow, è stato incredibilmente scortese». Un terzo utente è intervenuto dicendo: «Non capirò mai perché le persone pensano di avere il diritto di commentare i corpi degli altri. Sono sicuro che eri stupenda, e questa ospite non merita di condividere la tua gioia. Congratulazioni per la tua famiglia in crescita!».

