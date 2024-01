Kate come sta, le ipotesi choc sull'intervento all'addome che la costringe a letto per 2 settimane

La salute di Kate Middleton sta destando molta preoccupazione nei sudditi e nei fan di tutto il mondo. La famiglia reale ha annunciato una delicata operazione all'addome per la principessa del Galles che è stata ricoverata al London Clinic e trascorrerà due settimane di ricovero all'interno dell'ospedale per potersi riprendere totalmente.

La lunga durata della degenza ospedaliera ha destato ancora più dubbi e, nonostante non sia stato rivelato il motivo dell'operazione, in molti hanno ipotizzato che «si possa trattare di isterectomia» (asportazione dell'utero), come ipotizza il Daily Mail, o di endometriosi.

Nonostante tutto, la principessa Kate è pronta ad assolvere ai suoi doveri istituzionali, anche se da remoto.