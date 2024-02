Taylor Swift, affari d'oro ai concerti: prezzi folli per noleggiare i vestiti indossati dalla cantante

di Alessia Di Fiore

L'Eras Tour di Taylor Swift è iniziato e sta procedendo a gonfie vele: mentre la cantante è impegnata a portare il suo evento in terra australiana, i suoi fan si stanno dimostrando sempre più devoti e affezionati.



Taylor Swift e i vestiti a ruba

Pare infatti che il concerto di Taylor sia un evento a tutto tondo e che per accedervi sia necessario rispettare un vero e proprio dress code che rispecchi lo stile della cantante e delle sue canzoni. Ma non è tutto: secondo il Daily Mail alcuni fan più sfegatati stanno spendendo centinaia di dollari per noleggiare i vestiti indossati dalla stessa cantante, mentre altri mettono alla prova la loro creatività cercando di ricrearli hand-Made.



Si stima che i Swifties australiani (così vengono denominati i fan della pop star), spenderanno circa 66 milioni di dollari in merchandising durante il tour.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA