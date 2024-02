Meghan Markle snobbata da Taylor Swift: «Amicizia? La sua è una scelta strategica»

Meghan Markle non si arrende e punta a ricostruire la sua immagine. Come? Provare a stringere amicizia con la popstar più influente e amata dal pubblico al momento: Taylor Swift. La cantante è in vetta alle classifiche delle piattaforme di streaming e solo due mesi fa è stata eletta "Persona dell'anno" dal Time. Oltre al tour mondiale che ha avuto un enorme successo, la diva non è passata inosservata neanche al Super Bowl dove il fidanzato Travis Kelce è stato protagonista indiscusso della serata. I riflettori sono stati puntati per giorni sulla coppia più in voga del momento e secondo alcune fonti Meghan Markle punterebbe a un'amicizia strategica con Taylor Swift proprio per una questione di immagine. Ci riuscirà?