Matteo Berrettini scarica Melissa Satta in diretta: la reazione della showgirl e il dubbio dei fan

di Giuliano Cocco

Matteo Berrettini e Melissa Satta non sono più una coppia. Il tennista ha annunciato la fine della relazione in diretta durante la conferenza stampa, organizzata per parlare degli ultimi infortuni e del suo ritorno in campo, previsto a marzo. «Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima - ha detto mertedì - Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo bellissimo anno vissuto insieme», le parole del tennista, che ha aggiunto: «Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più: giocare e competere. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Avevo difficoltà a sentirmi giocatore, una difficoltà che ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato, mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell'aria».

La reazione di Melissa Satta e il dubbio dei fan

Da tempo si vociferava di una crisi tra i due e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe lui ad aver fatto un passo indietro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA