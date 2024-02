Melissa Satta suona il pianoforte, il video malinconico sui social: in crisi per l'addio a Berrettini? La showgirl ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui si mostra mentre suona una musica malinconica al pianoforte







di Cristina Siciliano Quando si parla di coppie vip prossime a lasciarsi, abbiamo imparato che un indizio social vale più di mille parole. Una notizia che non è stata confermata né smentita. Si tratta della presunta fine della love story tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Al momento, dopo i rumor e le indiscrezioni nessuno dei due si è espresso a riguardo. Le ultime foto della coppia risalgono alle feste di Natale, poi il nulla. Distanti non solo fisicamente: per il 14 febbraio, la Festa degli innamorati nessun gesto, messaggio o foto. E nelle ultime ore, Melissa Satta ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui si mostra mentre suona una musica malinconica al pianoforte. «Parla, ma soprattutto canta - ha scritto Melissa Satta a corredo del video Instagram -. Cammina ma soprattutto danza. Sorridi ma soprattutto ridi. Matteo Berrettini e Melissa Satta Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono conosciuti a dicembre 2022 a Miami, ad una cena di amici in comune. Entranbi hanno combattuto per il loro amore contro gli hater che puntavano il dito soprattutto sulla loro differenza di età. «Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci - ha raccontato Melissa Satta a Vanity Fair -. Il giorno dopo ripartivamo entrambi». Tuttavia, il 7 febbraio Melissa Satta ha compiuto 38 anni ed ha condiviso sui social i messaggi di auguri che ha ricevuto tra i quali mancava quello di Matteo Berrettini. I due hanno sempre dato l'idea di una coppia solida ma qualcosa oggi potrebbe essersi inevitabilmente incrinato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA