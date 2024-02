Matteo Berrettini: «Melissa Satta e io non stiamo più insieme. Rapporto bellissimo, ma è finita»

di Redazione web

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata anche la conferma di uno dei diretti interessati. «Melissa Satta? Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme». Così Matteo Berrettini annuncia la fine della sua relazione con la show girl.

Perché si sono lasciati

Berrettini non ha spiegato le motivazioni della rottura. Secondo il settimanale Oggi «pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile».

Ecco quando Berrettini tornerà in campo

«Ho vissuto mesi complicati, mesi in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, ovvero giocare a tennis. Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come mai nella mia carriera per tornare, divertirmi e far divertire quelli che mi seguono». Così Matteo Berrettini nel corso di una conferenza stampa su Zoom, da Montecarlo dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo. «Non giocherò Indian Wells, il programma è di giocare il challenger di Phoenix e poi il Masters 1000 di Miami», aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA