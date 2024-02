Chiara Ferragni chiede aiuto su Instagram: «Capelli naturali o così?». La domanda scatena i follower

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e i consigli per il nuovo look chiesti ai fan sui social. Ispirata dalla sorella Valentina, che di recente ha sperimentato un nuovo look tingendosi i capelli di castano chiaro e assumendo un aspetto molto più naturale e da "Clean Girl", come si porta adesso, anche l'influencer si è interrogata in proposito e si è chiesta se fosse il caso di tornare al suo colore naturale di capelli.



Chiara Ferragni e i consigli social per il nuovo look di capelli



Per farsi aiutare a prendere questa decisione, Chiara Ferragni ha postato un sondaggio nelle stories, invitando il pubblico a esprimere la propria opinione in merito.

Il colore naturale di Chiara è un biondo ramato, quasi tendente al rossiccio, un colore ben diverso dal biondo freddo che ha adesso. Dopo tutto quello che ha passato la Ferragni nell'ultimo periodo un bel cambiamento è ciò di cui ha bisogno e, si sa, la prima cosa a cambiare sono sempre i capelli, poi viene il resto.



