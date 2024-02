Chiara Ferragni: «Ho smesso di piangere, ora sono più forte». E Fedez sparisce dal profilo

di Giuliano Cocco

Chiara Ferragni sempre al centro della scena. La bufera intorno all'imprenditrice sembra essersi calmata (almeno in parte), ma i fari sull'influencer più famosa d'Italia restano accesi. Ieri, 20 febbraio, per Chiara è stato un giorno importante, come ha annunciato lei stessa. «Andata», ha scritto poi la bionda dei Ferragnez, che aveva fatto sapere ai follower che per lei sarebbe stata una giornata cruciale, senza però spiegare di cosa si trattasse. In serata, Chiara ha poi condiviso una serie di messaggi criptici, accompagnati da un episodio che non è sfuggito ai più attenti.

Cosa ha detto Chiara Ferragni

Una serata tra amici per dimenticare le giornate brutte. Chiara Ferragni è stata a cena nella ravioleria dei vip a Milano, insieme all'amica storica Veronica Ferraro e alcune persone del suo entourage. Assente Fedez, rimasto probabilmente a casa con i bambini.

Una canzone, che recita la frase: «Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte...». Poi, un messaggio: «Quando sei felice, facci caso». Intanto, per il momento, nessuna traccia dell'imprenditrice alla Milano Fashion Week. Lo tsunami del pandoro-gate fa ancora sentire i suoi effetti.

