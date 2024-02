Fedez, incontro (a sorpresa) con Donatella Versace: «Ti preparo io i look per la sfilata»

di Alessia Di Fiore

Negli ultimi tempi il rapper Fedez è stato spesso immortalato con la sua amica di vecchia data Donatella Versace. Che Donatella sia un'amica di famiglia per i Ferragnez, questo si sa: è stata infatti più volte intercettata mentre trascorreva momenti di relax insieme anche ai figli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria.

Nell'ultimo mese però Fedez in particolare si è molto avvicinato a Donatella, tanto da essere ospitato a casa della designer per una cena dog friendly alla quale il rapper si è presentato in compagnia della sua cagnolina Paloma.

Fedez e Donatella Versace, l'amicizia speciale

Questo pomeriggio il rapper è stato invitato dalla designer a farle compagnia durante le prove e gli ultimi preparativi della sfilata in vista della settimana della moda milanese al via.

Non è mancato il solito gioco di battute tra i due durante il quale Fedez si è proposto di realizzare un look per la sfilata aiutando Donatella nella scelta degli accessori: quest'ultima ha addirittura accosentito, durante la presentazione della collezione potremmo vedere un look ideato dal famoso rapper?

Ovviaente la vicinanza tra i due non ha potuto fare a meno di incuriosire (e divertire) il pubblico: che ci sia nell'aria una collaborazione? Ancora non ci sono conferme, ma si attendono aggiornamenti.

