Fedez, scontro con Marco Travaglio su Selvaggia Lucarelli: la reazione del rapper dopo la bufera

La recente discussione tra Fedez e Marco Travaglio, andata in onda durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper, ha suscitato un certo dibattito in rete, dato che in molti hanno notato la tensione creatasi tra il marito di Chiara Ferragni e il celebre giornalista.

Travaglio contro Fedez: «Ce l'hai con Selvaggia perché ha trasformato Chiara in Wanna Marchi». Poi il botta e risposta su Instagram

Fedez, gaffe grammaticale con Travaglio: cosa significa in realtà il termine 'lascivi' usato dal rapper. C'entra l'erotismo

Durante la registrazione, Travaglio ha infatti punzecchiato Federico sul tema dell'ostilità sua e della moglie nei confronti di un’altra giornalista: Selvaggia Lucarelli.

