Chiara Ferragni, alla sfilata di Carnevale spunta un carro dedicato a lei: «Pensati libera»

di Alessia Di Fiore

Anche questo Carnevale in molti si sono sbizzarriti travestendosi da personaggi più buffi e particolari: oggi non va più di moda sfoggiare un costume che ricorda un personaggio di un film o di un cartone animato, ma ci si traveste dalle persone che seppur famose fanno parte della nostra quotidianità. Uno dei personaggi più gettonati dell'anno è Chiara Ferragni, e sui social sta circolando un video che vede i Ferragnez come protagonisti di questo carnevale.

Una cosa sobria per carnevale pic.twitter.com/fvxhO5QVoF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 18, 2024

Nel video in questione veniva ripresa una parata di Carnevale dove oltre a vestiti colorati, coriandoli e maschere compariva anche un carro dedicato alla Ferragni che sulla fiancata recitava la famosa frase "Pensati libera", frase che è stata "indossata" dall'influencer durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo e in merito alla quale, dopo la vicenda del Pandoro, ha portato alla creazione di numerosi meme.

Il carro inoltre vanta anche la presenza di un enorme uovo di pasqua e di un pandoro, oltre al logo e ai colori che rappresentano il marchio della Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 16:59

