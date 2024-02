Fedez denuncia il Codacons per calunnia e diffamazione, i legali: «Forze oscure all'opera»

Fedez risponde al Codacons con una denuncia. Prosegue la battaglia in tribunale tra il rapper e l'associazione dei consumatori, che aveva chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle società dell'artista dopo che si era dichiarato «nullatenente» durante un'udienza per un procedimento per diffamazione che risaliva al 2020. La denuncia al Codacons per calunnia e diffamazione a mezzo stampa arriva da Fedez insieme ai genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia, amministratori unici della Doom srl e della Zedef srl. La querela è stata presentata in Procura a Milano dai legali Gabriele Minniti Andrea Pietrolucci.