Travaglio contro Fedez: «Ce l'hai con Selvaggia perché ha trasformato Chiara in Wanna Marchi». Poi il botta e risposta su Instagram

Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha accolto in studio come suoi ospiti i giornalisti Marco Travaglio e Daniele Capezzone, rispettivamente direttore del Fatto Quotidiano e direttore editoriale di Libero. Alla conduzione Fedez e Mr.Marra che hanno aperto la puntata con un dibattito sul berlusconismo, cavallo di battaglia di entrambi (su lati diversi della barricata). Ma il vero cult della puntata è stato il conflitto tra Fedez e Travaglio: motivo del contendere, la figura di Selvaggia Lucarelli, che scrive proprio per Il Fatto e che negli ultimi anni è stata spesso una feroce avversaria dei Ferragnez.