Chiara Ferragni e Fedez, lei cambia la foto profilo sui social, non c'è più il marito: cosa sta succedendo

Chiara Ferragni ha cambiato l'immagine profilo sui social e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che la nuova foto profilo presenta un dettaglio non proprio trascurabile: manca Fedez.

La foto in questione ritrae Chiara insieme ai due suoi figli Vittoria e Leone, ma del rapper nessuna traccia. Nelle ultime settimane i fan della coppia avevano iniziato ad annusare una certa aria di crisi tra i due: negli ultimi mesi hanno trascorso alcuuni weekend separati, non comparivano più nei social del partner e il viaggio solitario di Fedez non ha fatto che accrescere questi presenimenti.