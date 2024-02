Taylor Swift, l'attacco di Peta dopo la visita allo zoo con Travis Kelce: «Andate a vedere gli animali in una riserva» La loro gita non è ovviamente passata inosservata e ha fatto storcere il naso a PETA, acronimo dell'asscoiazione no-profit “People for the Ethical Treatment of Animals”.







di Alessia Di Fiore Taylor Swift si trova in Australia, a Sydney, e, dopo una prima visita allo zoo della città, ha deciso di farvi ritorno insieme al fidanzato Travis Kelce. La loro gita non è ovviamente passata inosservata e ha fatto storcere il naso a PETA, acronimo dell'asscoiazione no-profit “People for the Ethical Treatment of Animals”. L'attacco di Peta a Taylor Swift La direttrice della fondazione, Debbie Metzler, ha riportato a TMZ: «Anche se comprendiamo fin troppo bene il fascino di vedere la fauna selvatica australiana, la PETA spera che la prossima volta che Taylor e Travis vorranno vedere gli animali selvatici, spenderanno il loro tempo e il loro denaro in una vera riserva». Inoltre l'associazione ha sottolineato che dare da mangiare agli animali sia fortemente sconsigliato e che la Swift abbia trasceso questa regola come mostrato nelle foto scattate durante la visita. Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 16:27

