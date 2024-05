Bambino di 5 anni nasce senza la mano sinistra, la gioia incontenibile quando riceve il braccio bionico di Iron man: «Fiero e raggiante»

di Redazione Web

Un vero e proprio supereroe, lo sguardo allegro ma deciso, pronto a mostrare al resto del mondo cosa voglia dire essere coraggiosi: Jordan ha 5 anni ed è nato senza la mano sinistra, ma questa settimana è diventato il più giovane possessore di un braccio bionico proprio come quello di Iron man, una protesi di Open Bionics.

Inizialmente si pensava che Jordan fosse troppo giovane per quel tipo di tecnologia, ma la mamma, Ashley, è riuscita a convincere la Open Bionics durante un incontro alla New York City Clinic e la gioia del bambino nel ricevere questo regalo ha dato la conferma: è stata la giusta decisione.

Five-year-old superhero fan Jordan Marotta is believed to have become the youngest in the world to receive a bionic arm. Jordan, who was born without a hand, had used one prosthesis before but abandoned it due to its lack of functionality | Read more: https://t.co/y84VFuiCWV pic.twitter.com/bQ93wmr49q — RTÉ News (@rtenews) May 24, 2024

Il braccio di Iron man per Jordan

Il braccio bionico di ultima generazione, colorato di oro e rosso proprio come quello di Iron man, è stata una meravigliosa sorpresa per il bambino di 5 anni. Quando ha aperto la scatola e ha tirato fuori la protesi il suo sguardo si è illuminato, la bocca aperta in un'espressione di stupore e gioia. Poi, racconta mamma Ashley al New York Post, se ne è andato «in giro per le strade di Manhattan con la mano in aria a gridare "Taxi!"».

La mamma ha portato Jordan agli uffici della Open Bionics, dove il piccolo ha potuto provare il suo nuovo braccio bionico, provvisto di sensori ed elettrodi che rilevano le contrazioni muscolari e gli permettono di muovere la mano e le dita.

La protesi è stata progettata per non essere invasiva, per attaccarsi e staccarsi dal punto in cui termina il braccio sinistro. La durata della batteria è di 14 ore e il tempo di produzione è stato di circa un mese. Saperla utilizzare richiederà un po' di tempo e Daniel Green afferma che «forse è qualcosa che un bambino medio di 5 anni non sarebbe in grado di fare, o almeno non alla velocità di Jordan».

Ashley ha saputo che suo figlio sarebbe nato senza la mano quando era incinta di 20 settimane. Ha vissuto un'infanzia normale, finora, e pratica diversi sport. Tuttavia, negli ultimi tempi ha cominciato ad avere altri pensieri: «Mi è sembrato molto più emotivo, ha cominciato a capire di essere diverso. Spesso si è seduto vicino a me e mi ha chiesto "Mamma, perché la mano non mi cresce?"».

Il nuovo braccio bionico, però, ha cambiato la situazione, specialmente dopo aver mostrato la protesi a tutti i soi compagni di scuola, poi ai nonni. «Lo fa sentire davvero bene, ora è pù sicuro di sé, è raggiante», ha detto la mamma.

