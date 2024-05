Neonati avvolti dalle fiamme nel reparto maternità dell'ospedale, morti 7 piccoli. L'incendio dopo l'esplosione di una bombola d'ossigeno

di Redazione web

Un devastante incendio scoppiato sabato notte in un ospedale pediatrico ha provocato la morte di almeno sette dei 12 neonati ospitati nella struttura. A far divampare le fiamme, l'esplosione di una bombola d'ossigeno. Le autorità di Nuova Delhi, India, hanno riferito che l'allarme è scattato intorno alle 23.30 a Vivek Vihar, nella zona Est della città.

I soccorsi

I vigili del fuoco di Delhi hanno prontamente risposto all'emergenza, riuscendo a portare via dall'edificio in fiamme, anche grazie all'aiuto dei presenti, dodici neonati. Nonostante gli sforzi eroici dei soccorritori, sei di questi bambini sono stati dichiarati morti sul posto e uno è deceduto successivamente durante il trattamento in un altro ospedale.

Le indagini

Un alto funzionario di polizia ha confermato che i corpi dei piccoli sono stati trasferiti all'ospedale GTB per l'autopsia. La polizia ha già avviato un'azione legale contro Naveen Kichi, il proprietario dell'ospedale, per accertare eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito allo scoppio dell'incendio. L'ipotesi prevalente, secondo il direttore dei vigili del fuoco di Delhi, Atul Garg, è che l'incendio sia stato innescato da un'esplosione in una bombola di ossigeno, che ha causato una rapida diffusione delle fiamme.

