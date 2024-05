Rosario morto a 6 anni dopo due settimane di agonia, il bambino caduto in piscina durante la vacanza a Malta

di Redazione web

Speranze finite per Rosario, un bambino di sei anni morto sabato 25 maggio a causa delle ferite riportate dopo una caduta in piscina avvenuta all'inizio di questo mese. L'incidente che è costato la vita al bimbo di Catania si è verificato il 13 maggio nella piscina di una residenza privata in via Sant'Andrea a Swieqi, Malta, intorno alle 14:15. Nonostante la presenza dei genitori, la dinamica dell'incidente è ancora da accertare: potrebbe essersi trattato di una distrazione o di una tragica fatalità.

L'incidente

Il bambino è stato prontamente soccorso da un'equipe medica e trasportato in ambulanza all'ospedale Mater Dei. Nonostante i tentativi di salvarlo, Rosario è rimasto gravemente ferito e purtroppo è morto meno di due settimane dopo l'incidente.

Attualmente, sul caso è in corso un'inchiesta condotta dal magistrato Filippo Farrugia Galea. Le indagini della polizia proseguono per chiarire le esatte circostanze della tragedia.

