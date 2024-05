Met Gala 2024: i look delle star

Si è svolto lunedì sera l'evento di moda più atteso dell'anno: il Met Gala 2024 che inaugura la mostra annuale di moda al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Madrine della serata Jennifer Lopez scintillante in nude look, Chris Hemsworth, Bad Bunny e Zendaya tra le più apprezzate della serata. Il premio al miglior outfit va a Tyla con l'abito di sabbia. Il tema di quest'anno era "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" con un dress code "The Garden of Time". Ecco i look delle star promossi e i bocciati .

Zendaya da favola - Voto 8

Non sbaglia un colpo. Quando pensi di aver visti tutto da lei Zendaya ti stupisce e al Met Gala sfoggia due abiti incredibili sulla scalinata, seguiti da un terzo look sul palco. La star di Challengers e co-conduttrice dell'evento ha stupito tutti con un look dark e vintage di Maison Margiela Couturw con silhouette a sirena e dettagli con richiami alla natura come richiesto dal tema della serata. Siamo certi che il make up con i toni della terra sarà uno dei must della stagione e tra i più replicati dalle beauty creator.

l secondo look,sempre dark, è forse ancora più scenografico e porta la firma di John Galliano per Givenchy. Si tratta di un abito vintage del 1996 sovrastato da un enorme cappello di Alexander McQueen, anche questo un pezzo d'archivio dalla spring summer 2007, con bouquet floreale incastonato. Praticamente perfetta

Il vestito di sabbia - Voto 10

L'effetto "wow" di questa edizione va senza dubbio a Tyla Laura Seethal. L'artista africana regina dell’estate 2023 in America con il singolo Water e prima artista sudafricana in grado di raggiungere la top 10 anche nella classifica Billboard Hot 100 ha stupito con l'abito scultura di sabbia firmato Balmain.

«L'ispirazione dietro questa creazione - racconta a Vogue il direttore creativo Olivier Rousteing - è nata dal desiderio di ridefinire i confini e trasformare un materiale transitorio in un capolavoro eterno. L'idea di scolpire un abito da qualcosa di effimero come la sabbia ha acceso la mia immaginazione e non potrei essere più felice del risultato finale». La clutch clessidra in mano che segna lo scorrere del tempo la ciliegina sulla torta.

Troppi nude look - Voto 5

Jennifer Lopez in Schiaparelli Haute Couture è incantevole nel suo abito di cristalli e di vedo non vedo, sugli accessori scelti avremmo qualcosa da ridire, ma non è questo il punto. Al Met sono in tantissime a scegliere il nude look, che è anche la tendenza di quest'anno, come non parlare di Emily Ratajkowski in Atelier Versace, o di Kim Kardashian che ha indossato una creazione Maison Margiela Artisanal by John Galliano.

Tutte bellissime e sfavillanti, con le dovute eccezioni ( per un confronto andate a vedere il look di FKA Twigs in Stella McCartneyma) non c'è originalità, visto uno visti tutti. La differenza la fa solo il carisma e quello sì che è inimitabile.

Damiano dei Maneskin in love - Voto 6

Primo red carpet per Damiano David che sfila sul red carpet insieme a Dove Cameron. Il total look che punta su fiori e trasparenze è firmato Diesel studiato per la coppia dal direttore creativo Glenn Martens. L'abito di Dave è stato realizzato con ben 60 metri di tulle e chiffon ed ha richiesto oltre 20 ore per il taglio e più di 40 ore per la realizzazione.

Bellissimi e innamoratissimi fanno invidia a molti, e il voto sarebbe stato decisamente più alto ma quel baffetto di Damiano, immortalato da Damon Baker in una serie di scatti in bianco e nero, è da rivedere.

Gigi Hadid, regale - Voto 9

Gigi Hadid sceglie per il red carpet una creazione di Thom Browne che centra in pieno il tema: un abito bianco con corsetto che lascia le spalle scoperte impreziosito da rose gialle 3D. L'intero look, come ha evidenziato Vogue italia, ha richiesto un team di oltre 70 persone, per un totale di circa 13.500 ore di lavoro fatto interamente a mano.

«È sempre un privilegio vedere Gigi prendere vita - ha dichiarato Browne - Volevo che il suo look incarnasse la fragilità e l'immenso lavoro che si vede nella mostra di Andrew Bolton, che sboccia sul tappeto rosso e nel Metropolitan Museum of Art». Missione compiuta.

Shakira, bocciata - Voto 2

Tra i bocciati senza appello c'è Shakira. La cantante ha scelto un abito rosso fuoco di Carolina Herrera con enormi maniche a sbuffo. Non è chiaro se abbia sbagliato serata, probabilmente per i Music Award sarebbe stato un look pazzesco, o se volesse lanciare un messaggio che decisamente non abbiamo colto.