«Quando vado in palestra mi prendono tutti in giro ma, poi mi scrivono su Tinder»: lo sfogo dell'influencer curvy

Jaelynn Chaney è una tiktoker 27enne molto conosciuta sulla piattaforma più utilizzata del momento. Con i suoi video affronta temi molto importanti come i concetti di bodypositivity o bodyshaming ma parla anche di poliamore.

In uno degli ultimi post pubblicati, l'influencer curvy ha spiegato come ogni giorno venga presa di mira o attaccata sui social per il proprio aspetto fisico, non solo. Jaelynn ha anche rivelato che quando va in palestra la prendono in giro per il suo corpo ma, poi, proprio le stesse persone la contattano sull'app di incontri Tinder.

Il video di Jaelynn Chaney

Nel suo ultimo video di TikTok, Jaelynn Chaney sfila in bikini e mostra il suo corpo ai suoi follower su TikTok. L'influencer curvy dice: «Voi hater amate prendermi in giro quando mi vedete in palestra, scrivere cattiverie di ogni genere sotto ai miei video su TikTok e scagliandovi contro le donne più formose. Tuttavia, non dite che siete anche quelli che mi scrivono ogni giorno su Tinder. Almeno siate coerenti con quello che fate! Questo video lo posto perché la società vuole convincere le ragazze più formose che il loro corpo non è desiderabile, ma non è così! Molti ragazzi, sì, anche quelli fissati con la palestra, sono attratti dalle donne curvy. E agli hater dico, potete anche continuare a offendermi tanto a me non interessa».

Il video in aereo

Qualche mese fa, Jaelynn Chaney pubblicò un video su TikTok che divenne virale nel giro di pochi giorni.

