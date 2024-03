C'è Posta Per Te, Lorella Cuccarini con Salvo parla del tumore al seno della mamma: «Concentrato d'amore»

Lorella Cuccarini è stata la seconda ospite dell'ultima puntata di C'è Posta Per Te. La cantante e ballerina è stata invitata nel programma di Maria De Filippi, da Salvo, figlio di Maddalena.

Il ragazzo desiderava tanto fare una sorpresa alla mamma perché, come ha raccontato, pensa di non essere stato un figlio abbastanza bravo e presente, dato che, quando è stato diagnosticato un tumore al seno a Maddalena lui non le è stato vicino.

In realtà, aveva solo una grande paura di perderla.